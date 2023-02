PRISON : « CE QUE MON FILS DE 6 ANS M’A DIT AU RESTAURANT… » (PAPE ALÉ)

Le journaliste Pape Alé Niang s’est fendu d’un post, vendredi, pour dévoiler le contenue de son échange avec ses deux enfants avec qui, il était dans un restaurant de la place. « J’étais au restaurant avec mes deux trésors. Je leur expliquais mon emprisonnement et tout. Comme on dit la vérité ne sort que de la bouche des enfants. Subitement le plus jeune âgé juste 6 ans m’a posé cette question « Mais papa tu n’es pas un voleur ni un bandit pourquoi ils t’ont mis en prison alors?« , a-t-il d’emblée raconté sur son compte facebook. En guise de réponse, poursuit l’administrateur du site DakarMatin, il lui ai dit » Je vais t’amener chez tonton Macky Sall certainement il a la réponse. »