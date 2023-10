PATRIMOINE: Macky Sall donne des instructions pour la récupération de biens appartenant à Léopold Sédar Senghor

Le président de la République, Macky Sall, a instruit le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow, d’entamer des discussions pour récupérer des biens appartenant au président Léopold Sédar Senghor, lesquels doivent faire l’objet d’une vente aux enchères, samedi. « Le chef de l’Etat, réaffirmant son attachement profond au patrimoine national et à toutes les figures marquantes de notre République a […] donné les instructions nécessaires au ministre de la Culture et du Patrimoine historique et à notre ambassadeur à Paris pour que les diligences nécessaires soient prises, en relation avec le commissaire-priseur, pour la préservation de ces objets du président Senghor », rapportent les services du ministère de la Culture dans un communiqué. « Par devoir patriotique et pour préserver la mémoire et le patrimoine que constitue le président Senghor, le président de la République, Macky Sall, (…) a demandé d’engager des discussions, par les voies appropriées, avec le commissaire-priseur, en vue de permettre l’acquisition, par l’Etat du Sénégal, des objets mis en vente », précise le communiqué du ministère de la Culture. Des bijoux et décorations militaires issus de la succession de l’ancien président sénégalais sont mis aux enchères à Caen (France). « Ce sont des cadeaux diplomatiques qu’il a reçus dans le cadre de ses fonctions et d’un point de vue historique, c’est exceptionnel », explique Solène Lainé, commissaire-priseur à Caen. Il s’agit de décorations que l’ancien président sénégalais a reçues en Finlande, en Espagne, en Arabie saoudite et en Egypte, dont le collier de l’ordre du Nil, une pièce en or 18 carats ornée de trois symboles de l’Egypte antique. Au total, deux-cents lots de biens seront proposés à la vente. Le ministère de la Culture et du Patrimoine historique rappelle qu’une décision similaire avait été prise par le chef de l’Etat quand le véhicule du président Léopold Sédar Senghor était sur le point d’être mis aux enchères en France. « Depuis, les mesures idoines ont été prises par le gouvernement pour acquérir et intégrer ledit véhicule au patrimoine de l’Etat du Sénégal, bloquant ainsi la procédure de vente aux enchères », indique-t-il dans son communiqué. Le texte signale par ailleurs que le ministre de la Culture va représenter le chef de l’Etat à une exposition consacrée aux présidents Léopold Sédar Senghor et Macky Sall, du 20 au 23 octobre 2023, au musée du Quai Branly Jacques Chirac, en France. Aliou Sow sera accompagné du directeur général du musée des Civilisations noires, Hamady Bocoum, et de l’écrivain et poète Amadou Lamine Sall, par ailleurs secrétaire général du Mémorial de Gorée. La délégation est partie jeudi dans la soirée pour la France, a confirmé une source à l’APS.