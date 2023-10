Ouverture du campus social et reprise des cours à l’Ucad : Les conditions des travailleurs du Coud

Le Directeur général du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud), a informé de l’ouverture du campus social au mois de novembre. Mais avant la reprise, une grogne anime déjà le temple du savoir. En conférence de presse ce matin à l’Ucad, l’intersyndicale des travailleurs du Coud s’oppose à la réouverture du campus social. Pour cause, ils estiment que les conditions de fonctionnement normal ne sont pas réunies, après les saccages au mois de juin 2023. Les manifestations du 19 juin ont causé des dégâts matériels considérables à l’Ucad. Et, quatre mois après, l’intersyndical rappelle que le situation du campus est « restée la même depuis la fermeture ». Pire encore, ces travailleurs de déclarer que le parc automobile a perdu « la totalité de ses cars de transport du personnel violemment calcinés, des véhicules appartenant à des privés brulés, le bâtiment administratif décimé, de même que le bâtiment Sinkou, qui abrite la cellule juridique, la cellule contrôle interne, celle d’audit et l’unité de sécurité». De ce fait, les travailleurs du Coud exigent avant l’ouverture du campus social « l’acquisition d’un nombre suffisant de cars pour le transport de personnel, le renforcement de la sécurité des travailleurs au sein du campus avec l’installation permanente des forces de sécurité, l’indemnisation des impactés, la réfection et le rééquipement des différents offices endommagés. »