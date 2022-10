Ouverture d’une information judiciaire: Les avocats de François Mancabou étalent leur surprise

C’est le quotidien « Les Echos » qui donne la nouvelle. Le procureur de la République a demandé l’ouverture d’une information judiciaire pour déterminer les causes de la mort de François Mancabou. Une information que la famille et les avocats de François ont appris en même temps que l’opinion. « Comme tous les Sénégalais, j’ai lu cette information ce matin » a regretté maître Patrick Kabou dans un tweet. Selon lui, « la courtoisie aurait voulu que (…) les avocats de François Mancabou (soient) les premiers à être informés ». À en croire Maître Kabou, il existerait un manque de sérieux dans le traitement de cette affaire. Maître Patrick Kabou maintient ainsi son invite « à faire du droit, que du droit et rien que du droit ». A préciser que l’ouverture de cette information judiciaire vient relancer le dossier François Mancabou. Ce dernier, pour rappel, a trouvé la mort par suite d’une « fracture du rachis cervical ayant entraîné des complications neurologiques » d’après le médecin légiste.