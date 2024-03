Outrage» au juge Mamadou Seck : deux autres greffiers visés

Le Procureur général a ordonné l’arrestation de trois greffiers. Libération, qui donne l’information, rapporte que ces derniers ont été identifiés grâce aux caméras de surveillance exploitées après l’inculpation mouvementée de Me Ngagne Demba Touré greffier et responsable de Pastef (parti dissous) marquée par la mobilisation musclée de ses collègues dans le bureau du juge du deuxième cabinet, Mamadou Seck. Pour rappel, dans ce dossier, Me Abdoulaye Mboup, chargé de communication de l'Union nationale des travailleurs de la justice (UNTJ) cueilli hier, a été placé en garde à vue pour outrage et violence à magistrat et actes de nature à discréditer un acte juridictionnel.