Outhmane Diagne et Papitot Kara face au juge

Arrêtés dans l’affaire des Unes détournées des journaux comme Le Quotidien, Sud Quotidien, Dakar Times, Le Soleil, L’Obs, Outhmane Diagne et Papitot Kara seront auditionnés dans le fond le 13 décembre prochain, rapporte Libération. Poursuivis pour diffusion de fausses nouvelles , effacement, modification, fabrication et introduction de données informatiques, Outhmane Diagne et Papitot Kara croupissent en prison bientôt deux mois. Ils seront entendus dans le fond le 13 décembre prochain.