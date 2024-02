Oustaz Assane Seck et le maire des Parcelles-Assainies Djamil Sané élargis de prison

Oustaz Assane Seck et le maire des Parcelles-Assainies Djamil Sané sont désormais libres après plusieurs mois en prison, a appris Seneweb de Me Moussa Sarr. Le prêcheur de Sen TV a été inculpé puis placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction Mamadou Seck, le 12 mai 2023 pour des chefs des articles 80 et 95 du Code pénal, et de l'article 139 du Code de procédure pénale.