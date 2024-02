« Ousmane Sonko va être libéré dans les prochains jours », rèvéle Alioune Tine

La révélation a été faite par Alioune Tine. Selon le président d’Afrika jom center et non moins médiateur entre le leader du Pastef dissout et le Président Macky Sall, « Ousmane Sonko va être libéré dans les prochains jours» Il a expliqué : « la libération de Sonko va ramener la paix dans ce pays. Tout ce qui peut ramener la stabilité dans ce pays, doit être fait et encourager ». M.Tine d'ajouter que le chef de l’Etat Macky Sall est d’accord avec cela. Cependant, le droit de l’hommiste ne donne pas de date précise. "Sonko sera libéré ainsi que tous les détenus politiques ", a-t-il conclu sur le plateau de Seneweb.