Ousmane Sonko et Cie : L’État du Sénégal prend une décision radicale

Comme prévu, les avocats de l’État du Sénégal ont tenu, ce jeudi 24 août 2023, un point de presse pour évoquer les dossiers de Ousmane Sonko et ceux de son avocat franco-espagnol Juan Branco. Lors de ce point de presse, l’État du Sénégal a décidé de se constituer partie civile dans les procédures judiciaires en cours contre Ousmane Sonko, Juan Branco et tous autres co-auteurs ou complices présumés de délits. Cette décision a été officialisée par l’agent judiciaire de l’État dans une lettre datée du 7 août 2023, adressée aux juges d’instruction, rapporte nos confrères de Senego. Selon la robe noire Me Ndèye Anta Mbaye, membre du pool d’avocats de l’État du Sénégal, « Un pool d’avocats est mis sur pied pour se constituer dans ces procédures et dans toute autre concernant les pertes, les préjudices infligés à l’État du Sénégal dans ce contexte » .