Ousmane Sonko décline vingt-deux mesures pour une meilleure gestion des inondations

Le Premier ministre Ousmane Sonko a décliné, jeudi, vingt-deux mesures destinées à la prévention et à la lutte contre les inondations durant l’hivernage et touchant plusieurs aspects notamment la sensibilisation des populations, les aspects financiers et la passation des marchés publics. Ces décisions ont été prises lors du Conseil interministériel sur la prévention et la gestion des inondations, en perspective de l’hivernage 2024. Le Premier ministre a engagé le ministre chargé de l’Assainissement, en relation avec les ministères concernés, à procéder au recensement exhaustif, au plus tard le 15 juin 2024, du matériel antérieurement acquis, et à finaliser, en relation avec le ministre chargé du Numérique, la cartographie des zones inondables avant la fin du mois de juin 2024. Il a invité le ministre chargé de l’Assainissement, en relation avec le ministre chargé des Collectivités territoriales et le ministre chargé des Finances, à faire prendre d’urgence les dispositions utiles, notamment par l’ONAS, la DGPI, l’ADM et l’Ageroute, pour la finalisation des travaux en cours dans les zones critiques identifiées dans les départements de Dakar, de Pikine, de Fatick et de Mbacké et dans la ville de Sédhiou. Ousmane Sonko a chargé le ministre de l’Intérieur à mettre à jour le recensement exhaustif et la catégorisation des moyens publics et privés mobilisables sur l’ensemble du territoire national, en cas de fortes inondations susceptibles d’entraîner le déclenchement du Plan ORSEC. Les actions à mener durant l’hivernage Au titre de ces actions, il a engagé le ministre chargé de l’Urbanisme et des Collectivités territoriales, en relation avec le ministre chargé des Transports terrestres, à veiller à l’enlèvement régulier des ordures ménagères, au désensablement régulier de la voirie et au dépôt des résidus. Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, en synergie avec les ministres chargés de l’Intérieur, des Finances, des Collectivités territoriales, des Transports terrestres et de l’Education nationale, va prendre en charge tous les points critiques d’inondation identifiés dans les plans d’actions, en accordant une attention particulière aux points jouant un rôle stratégique sur les plans économique, social, environnemental et de la mobilité urbaine et interurbaine Il devra aussi prévoir un dispositif spécial de gestion des eaux pluviales dans les principales cités religieuses en perspective du Magal et du Gamou, ainsi qu’au niveau des centres d’examens scolaires exposés aux inondations. Quant au ministre chargé de l’Energie, il a été invité à assurer l’installation diligente de descentes électriques pour le pompage, partout où c’est nécessaire durant toute la période de l’hivernage. Le Premier ministre a par ailleurs invité le ministre chargé des Solidarités à mobiliser les moyens disponibles pour la prise en charge d’éventuels sinistrés. Sécurité civile, sanitaire et de la la prévention des maladie A ce niveau, le Premier ministre demande au ministre chargé de l’Intérieur, en relation avec son collègue des Finances et du Budget, à veiller à la dotation de tous les points vulnérables recensés, en paratonnerres et autres équipements de protection civile nécessaires. Le ministre de la Santé et de l’Action sociale est chargé, en relation avec ses collègues chargés des Finances, de l’Assainissement et des Collectivités territoriales, de mobiliser les moyens nécessaires pour la désinfection permanente des zones inondées et des bassins de rétention d’eaux pluviales. Aspects financiers et de la passation des marchés publics A ce niveau, il est demandé au ministre des Finances et du Budget de prendre les dispositions appropriées pour résorber les arriérés de paiement sur les factures dues aux entreprises exécutant des travaux d’assainissement d’eaux pluviales et de payer, sans retard, les nouvelles factures. M. Sonko a demandé au ministre des Finances et du Budget, en relation avec le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, de prendre les mesures requises pour diligenter la mise à disposition des moyens prévus dans le cadre de la Matrice d’actions prioritaires de lutte contre les inondations (MAP). Il a invité le ministre des Finances et du Budget à accélérer la passation des marchés d’opérations pré-hivernage dans les régions et pour les ouvrages de la première phase du Projet de gestion des eaux pluviales et d’adaptation au changement climatique (PROGEP 1), situés dans la banlieue dakaroise. Les actions à mener durant l’hivernage Au titre de ces actions, il a engagé le ministre chargé de l’Urbanisme et des Collectivités territoriales, en relation avec le ministre chargé des Transports terrestres, à veiller à l’enlèvement régulier des ordures ménagères, au désensablement régulier de la voirie et au dépôt des résidus. Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, en synergie avec les ministres chargés de l’Intérieur, des Finances, des Collectivités territoriales, des Transports terrestres et de l’Education nationale, va prendre en charge tous les points critiques d’inondation identifiés dans les plans d’actions, en accordant une attention particulière aux points jouant un rôle stratégique sur les plans économique, social, environnemental et de la mobilité urbaine et interurbaine Il devra aussi prévoir un dispositif spécial de gestion des eaux pluviales dans les principales cités religieuses en perspective du Magal et du Gamou, ainsi qu’au niveau des centres d’examens scolaires exposés aux inondations. Quant au ministre chargé de l’Energie, il a été invité à assurer l’installation diligente de descentes électriques pour le pompage, partout où c’est nécessaire durant toute la période de l’hivernage. Le Premier ministre a par ailleurs invité le ministre chargé des Solidarités à mobiliser les moyens disponibles pour la prise en charge d’éventuels sinistrés. Sécurité civile, sanitaire et de la la prévention des maladie A ce niveau, le Premier ministre demande au ministre chargé de l’Intérieur, en relation avec son collègue des Finances et du Budget, à veiller à la dotation de tous les points vulnérables recensés, en paratonnerres et autres équipements de protection civile nécessaires. Le ministre de la Santé et de l’Action sociale est chargé, en relation avec ses collègues chargés des Finances, de l’Assainissement et des Collectivités territoriales, de mobiliser les moyens nécessaires pour la désinfection permanente des zones inondées et des bassins de rétention d’eaux pluviales. Perspectives Au titre des perspectives, le Premier ministre a engagé le ministre chargé de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire, en relation avec les ministres chargés de l’Assainissement, des Forces armées, de l’Intérieur et des Finances à veiller au strict respect de l’interdiction de tout nouveau lotissement et de toute nouvelle construction dans les zones non aedificandi, à la restructuration des quartiers situés dans des zones inondables, à la préservation des zones humides et des voies naturelles de drainage d’eaux pluviales et à la mise en place d’une bonne planification urbaine couvrant la totalité du territoire national. Il a en outre demandé au ministre des Finances et du Budget et celui chargé de l’Assainissement, en relation avec les ministres concernés, de renforcer les moyens financiers des structures opérationnelles, telles que la DPGI, la BNSP, le Génie militaire, l’ANACIM et l’ONAS pour améliorer leurs capacités d’intervention, mais également de prendre en charge la mobilisation des financements pour les travaux prévus sur les sites critiques identifiés dans les départements de Kaolack, Saint-Louis et Bakel. Coordination, du monitoring et de l’évaluation Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement est chargé d’assurer la coordination et le monitoring de la mise en œuvre des différents plans d’actions élaborés par les Comités régionaux de gestion des inondations et par les structures opérationnelles. Le PM a instruit les structures publiques et leurs ministères de tutelle, à veiller scrupuleusement à une coordination étroite de leurs actions liées à la gestion préventive et curative des inondations. Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement est chargé, en relation avec tous les acteurs des inondations, de procéder, à la fin de l’hivernage, à l’évaluation globale du dispositif de prévention et de gestion des inondations mis en œuvre cette année, pour en mesurer la performance et proposer une nouvelle approche plus efficiente, plus résiliente et durable. Ousmane Sonko a également instruit le ministre, Secrétaire général du Gouvernement, en relation avec son collègue chargé de l’Assainissement et tous les autres ministres concernés, à assurer le suivi de la mise en œuvre des décisions issues de ce Conseil interministériel et à lui faire le compte rendu régulier. ”Nous attachons beaucoup d’importance à l’exécution correcte des résolutions sorties de ce conseil interministériel sur la prévention et la gestion des inondations, en perspective de l’hivernage 2024”, a-t-il dit au terme de la rencontre. Le conseil interministériel sur la prévention et la gestion des inondations en perspective de l’hivernage 2024 a enregistré la participation de plusieurs membres du gouvernement dont le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, de responsables de services publics compétents. Les autorités administratives des régions du Sénégal, les forces de défense et de sécurité ainsi que les élus locaux ont pris part à cette rencontre.