Ousmane Sonko déclare dans une vidéo pré-enregistrée : « Mon seul objectif est de faire passer le projet »

En prison depuis le 31 juillet 2023, Ousmane Sonko, leader du parti, dissous Pastef, avait prédit son emprisonnement. Ce dernier indique qu’il a fait plusieurs enregistrements vidéo sur la stratégie qui seront publiés aux moments opportuns. Dans la première vidéo diffusée ce jeudi 25 janvier 2024 sur sa page Facebook, Ousmane Sonko indique qu’il s’attendait à être incarcéré. « Mes chers, voici donc des séries de vidéos, nous ferons tout pour les sécuriser, sachez que ce sont des vidéos amatrices, mais nous en avons beaucoup pour les diffuser en fonction du sujet », a-t-il dit. Ousmane Sonko précise que la première vidéo est consacrée à la discussion sur la présidentielle. « J’ai tout prévu. Les informations selon lesquelles ils allaient me mettre en prison, ils vont faire en sorte de m’accuser de tous les noms d’oiseaux, ils vont me garder en prison avant et pendant les élections. Et ils n’envisageront pas de me libérer avant l’élection présidentielle », a souligné le maire de Ziguinchor. Concernant la stratégie sur la présidentielle de 2024, Ousmane Sonko dira qu’il a plusieurs options pour faire passer le projet. « Il nous faut avoir plusieurs options. Il ne s’agit de Ousmane Sonko. Je ne suis pas indispensable à ce projet. Ma personne importe peu. Notre seul objectif est que le projet passe. Et nous voudrions que le projet passe en 2024. Même si je ne serais pas candidat, le projet nous permettra d’avoir plusieurs candidats. C’est notre préoccupation majeure. Si on a un candidat et s’il plaît à Dieu, on remportera la présidentielle dès le premier tour. C’est ça, la stratégie », détaille-t-il dans cette vidéo enregistrée avant son emprisonnement. Ousmane Sonko promet de revenir sur la stratégie à adopter pour la validation des candidatures qui lui sont proches. « Vais-je désigner un seul candidat, ou laisser tout le monde aller à la conquête du suffrage des Sénégalais ? Le moment venu, je vais faire mon choix qui ne sera guidé que pour la sauvegarde du projet, qui sera bénéfique pour le Sénégal », a fait savoir le leader de l’ex Pastef.