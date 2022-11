Oulimata Sarr salue les performances économiques réalisées en 2021

La ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération (MEPC), Oulimata Sarr, a salué, lundi, à Dakar, les performances économiques du Sénégal en 2021 en dépit des difficultés notées dans l’atteinte de certaines cibles.



« Des progrès ont été enregistrés en 2021, même si des difficultés ont été notées dans l’atteinte de certaines cibles », a-t-elle déclaré à l’occasion de l’atelier de validation technique de la Revue annuelle conjointe (RAC) 2021, organisée par son département.



Etaient présents à cette rencontre des Partenaires techniques et financiers (PTP), les représentants des élus locaux, de la société civile, du secteur privé, de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), ainsi que le directeur général du Bureau opérationnel de suivi (BOS) du PSE, Ousseyni Kane qui, de manière détaillée, a présenté, les principaux axes de ce rapport.



La ministre a déclaré « valide ce rapport de la RAC 2021 qui sera présenté au président de la République ».



La publication de ce document procède d’une « démarche participative et inclusive’’ largement saluée par Oulimata Sarr. “Ce processus permet d’engager des discussions constructives sur les résultats de la mise en œuvre de notre politique économique au cours de l’année 2021 », a-t-elle estimé.



Publiée chaque année par le MEPC, la RAC étudie les résultats de la mise en œuvre de la politique économique du Plan Sénégal émergent (PSE) axée autour de la transformation structurelle de l’économie et de la croissance, le capital humain, la protection sociale, le développement durable, la gouvernance, les institutions, la paix et sécurité.



Elle constitue également un cadre de dialogue et d’échanges entre le gouvernement et les différentes parties prenantes, sur les résultats de la mise en œuvre de la politique économique et sociale déclinée dans le PSE.