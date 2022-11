Oulimata Sarr passe en revue le Plan National de Développement, ce lundi

Oulimata Sarr, Ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, préside, ce lundi 28 novembre 2022 à partir de 9 heures, à l’hôtel Terrou bi de Dakar, l’édition 2022 de la Revue annuelle conjointe (RAC).

Cette rencontre constitue depuis plus de dix ans, un rendez-vous phare de l’économie sénégalaise. Avec comme toile de fond le Plan national de développement, aujourd’hui incarné par le Plan Sénégal Émergent (PSE) et son Programme d’Actions prioritaires (PAP), elle constitue un cadre de concertation et d’échanges privilégié entre Gouvernement du Sénégal et les partenaires au développement.

Cette revue est un processus participatif et inclusif qui repose essentiellement sur la validation du rapport technique à travers la collaboration de tous les acteurs (Services étatiques centraux, déconcentrés et décentralisées ; Partenaires techniques et financiers ; Organisations de la Société civile ; Élus territoriaux et Secteur privé).

La RAC de cette année fait le bilan de 2021 – première année de mise en œuvre du PAP 2A –, note les progrès par rapport à 2020 et analyse les performances conformément aux objectifs préalablement fixés, tout en prenant en compte la persistance de la crise de Covid-19.