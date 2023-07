Ouganda: Macky Sall s’engage à acheter l’excèdent de lait en poudre

Le président du Sénégal, Macky Sall, a promis d’acheter le lait en poudre ougandais afin d’améliorer encore les relations bilatérales entre les deux pays. Macky Sall, qui était en Ouganda pour une visite d’Etat de deux jours, est arrivé dans le pays le 18 juillet et s’est entretenu avec son hôte et homologue Yoweri Museveni. Après les pourparlers, les deux présidents ont tenu un point de presse à State House, à Entebbe. Le président Sall a salué les Ougandais pour leur travail acharné, affirmant qu’il était temps pour le Sénégal d’importer d’Ouganda ce qu’ils ne produisent pas. « Qu’est-ce que l’Ouganda produit en excès pour l’exporter ? Nous importons des choses de Nouvelle-Zélande et du Brésil. Le lait en poudre par exemple, nous devons voir comment nous pouvons venir acheter votre lait », a déclaré Sall, qui visitait l’Ouganda pour la première fois. « Nous produisons aussi beaucoup de choses au Sénégal. Les arachides, par exemple, nous ne savons pas si les Ougandais les aiment », se demande-t-il. « Donc beaucoup de possibilités d’échanger des idées sur les denrées alimentaires », a déclaré le président rapporte ugandatradenew.