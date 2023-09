Organisation CAN 2027 : le Sénégal fixé ce mercredi

La CAF va annoncer les noms des pays organisateurs des CAN 2025 et 2027 au cours de la réunion de son comité exécutif, ce mercredi au Caire, en Égypte. Jusque-là candidate sur les deux tableaux, l’Algérie a annoncé, ce mardi, le retrait de ses dossiers. Pour Stades, la décision de la Fédération algérienne de football (FAF) offre un boulevard à la candidature sénégalaise. «En l’absence de l’Algérie, seul l’Égypte pourrait inquiéter le Sénégal», croit savoir le quotidien sportif. En dehors du pays des Pharaons et de celui des Lions de la Téranga, les autres prétendants pour l’organisation de la CAN 2027 sont le Botswana et le trio Kenya-Tanzanie-Ouganda. Pour la CAN 2025, souligne plusieurs médias spécialisés, le Maroc a toutes les chances d’être désigné après le retrait de l’Algérie. Le Royaume chérifien est en compétition avec la Zambie et le duo Nigeria-Bénin.