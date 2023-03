Ordre des avocats du Sénégal : Main levée de la suspension de Me El Hadji Diouf…

Me El Diouf va retrouver les salles d’audiences. C’est une bonne nouvelle pour la robe noire et son cabinet d’avocats, mais aussi et surtout pour Madame Adji Sarr, sa cliente la plus célèbre. L’ordre des avocats du Sénégal vient de lever la main sur la suspension de Me El Hadji Diouf. En outre, « l’avocat du peuple » bénéficie d’un sursis de 8 mois, en attendant de voir sur son comportement. Pour rappel, le Conseil de l’Ordre des avocats avait suspendu Me El Hadji Diouf pour des manquements, notamment les sorties médiatiques « répétées » sur un dossier pendant devant la justice. Il s’agissait de l’affaire Adji Sarr-Sonko, qui s’est retrouvée devant la Chambre criminelle.