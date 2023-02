Ordre des avocats : Me El Hadji Diouf « jugé » le 28 février prochain

Me El Hadji Diouf est suspendu depuis mardi dernier de l’Ordre des avocats. D’après Source A, il s’agit d’une mesure conservatoire. Le journal souligne dans son édition de ce lundi 13 février que l’avocat sera auditionné dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Le face-à-face est prévu le 28 février prochain, souffle la source. Laquelle précise que Me El Hadji Diouf fera face au conseil de discipline composé de 19 membres dont le Bâtonnier, Me Mamadou Seck. La robe noire va venir accompagner de ses avocats pour assurer sa défense. Le verdict sera connu le même jour. Avant, le Parti des travailleurs et du peuple (PTP), que dirige Me El Hadji Diouf, va faire face à la presse aujourd’hui.