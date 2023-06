Orages et pluies un peu partout : Les prévisions de l’Anacim pour les prochaines 24 heures

Ce lundi, le temps restera instable sur le pays avec de la pluie accompagnée d’orages qui sera enregistrée un peu partout notamment au Sud (Ziguinchor, Sédhiou, Kolda et Kédougou), à l’Est (Tambacounda, Bakel, sud Matam) et le Centre- sud (Fatick, Kaolack, Kaffrine), annonce l’Anacim dans son bulletin de ce lundi 19 juin.

Dans la nuit allant à demain matin, on notera également de la pluie sur Diourbel, Thiès et Mbour alors qu’un ciel nuageux avec des risques de pluie est attendu sur Dakar et Linguère, ajoute l’agence. La chaleur sera sensible malgré une couverture nuageuse présente sur le pays avec des pics de températures journalières qui atteindront 41 à 44°C. Les visibilités seront globalement bonnes.