Orabank : 400 millions FCFA volés du compte Wave

La Dic a mis à nu un réseau mafieux au cœur de la banque Orabank où 400 millions FCFA ont été volés du compte Wave. Onze suspects ont été déférés au parquet par la DIC pour association de malfaiteurs, vol aggravé, intrusion frauduleuse dans un système bancaire, faux, usage de faux en écritures publiques et complicité des mêmes chefs. Grâce à une complicité interne, les fraudeurs dont le présumé cerveau est le chef d’agence d’Orabank de Diamniadio ont retiré 400 millions Fcfa des comptes Wave. La banque Orabank, relate Libération, a constaté que ce son des virements Web exécutés via la plateforme Keaz Pro rattachée aux comptes de Wave, d’un montant de plus de 400 millions FCFA. Un des bénéficiaires a mouillé le chef de l’agence Orabank de Diamniadio. Pour rappel, six milliards de francs CFA ont été volés par des cadres de la banque Orabank. L’argent détourné a été viré à travers les lignes de crédit dans le compte d’un client de la banque.