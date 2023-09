Opération de sécurisation nationale: 534 individus interpellés par la police

Dans le cadre de la lutte contre la délinquance et la criminalité, la police nationale a effectué une nouvelle vaste opération de sécurisation. Ainsi plus de 700 policiers en civil et en tenue ont été déployés sur l'étendue du territoire dans la nuit du mardi au mercredi de 20h à 5h du matin. Ce large ratissage, supervisé par la Direction de la sécurité publique a permis d'interpeller, selon des sources de Seneweb, 534 individus dont 348 pour vérification d’identité, 102 pour ivresse publique et manifeste, 19 pour nécessité d’enquête, 24 pour des faits de drogue, 3 pour usage de produits cellulosiques, 5 pour vagabondage, 3 pour jeux de hasard, 1 pour outrage, 10 pour rixe sur la voie publique, 4 pour vol, 3 pour tentative de vol, 3 pour vol avec violence, 1 pour abus de confiance et 12 pour racolage.