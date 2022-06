Opération de sécurisation à Touba : 55 personnes arrêtées, 150 pièces saisies, 16 véhicules mis en fourrière et 6 motos immobilisées

La police de Touba a déroulé une opération de sécurisation dans la nuit du 20 au 21 juin 2022. Elle a déployé 6 véhicules et installé un dispositif de 3 patrouilles et 12 Check points dans plusieurs zones (entrée Mbacké, Darou Rahmane, Rail-bi, Gare Bu Ndao, Buntu Pikine, Keur Kabb, Dahra Djolof, corniche etc….).



Cette opération a permis aux limiers d’interpeller 55 personnes dont 44 pour vérification d’identité, 1 pour conduite sans permis de conduite, 1 pour vol, 5 pour nécessité d’enquête et 4 pour offre et cession de chanvre indien (5 cornets).



Concernant les infractions routières, 150 pièces ont été saisies, 16 véhicules mis en fourrière et 6 motos immobilisées. Aucun incident n’a été signalé.