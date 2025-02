Opération conjointe police-gendarmerie : 1238 individus interpellés ce week-end

527 individus interpellés dans la nuit du vendredi 21 au samedi 22 février 2025 et 711 autres interpellations dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 février 2025 par les éléments de la police et de la gendarmerie dans une opération conjointe.



Selon la direction de la police nationale qui donne l’information, de la drogue et des pièces ont été saisies, des véhicules et motos également mis en fourrière.