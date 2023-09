Officiel : L’organisation de la CAN 2027 attribuée au trio Kenya-Ouganda-Tanzanie devant le Sénégal

La candidature conjointe du Kenya, de l’Ouganda et de la Tanzanie pour accueillir la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2027 a été officiellement confirmée, a annoncé le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe. Le Sénégal, déclaré favori, n’accueillera pas la 36e édition de la plus prestigieuse compétition de football d’Afrique. Le pays hôte de la CAN-2027 a enfin été dévoilé. A l’issue de la réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de football qui s’est tenue ce mercredi au siège de la CAF, Caire en Egypte, la Confédération africaine de football a annoncé, qu’il s’agissait du trio Kenya-Ouganda-Tanzanie qui a fini par remporter la bataille après une course très serrée avec le duo Nigéria – Benin et le Sénégal, longtemps annoncé favori. Les trois nations qui ont présenté une candidature commune se voient attribuer l’organisation de l’édition 2027. Maintenant que la messe est dite, le Sénégal devra prendre son mal en patience avant d’abriter pour la deuxième fois de son histoire la Coupe d’Afrique des Nations. Couronné champion d’Afrique en 2022 en terre camerounaise, le pays champion d’Afrique en titre qui avait déjà organisé cette compétition en 1992, s’était joint à la course pour accueillir celle de 2027 à la dernière minute. Il avait présenté un projet qui comporte 7 stades, 20 terrains d’entraînement, 450 complexes hôteliers dans 6 villes. Outre plusieurs autres projets de construction et de rénovation d’infrastructures sportives, la nation championne d’Afrique envisageait également de s’appuyer sur les infrastructures hospitalières et hôtelières prévues pour accueillir les Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2026