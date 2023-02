Offense au chef de l'État, diffusion de fausses nouvelles, menaces de mort sur... : Azoura Fallou fera face au juge Mamadou Seck, demain

Sous le coup d'une première inculpation au 8e cabinet le 17 février 2023, pour diffamation, diffusion de fausses nouvelles et offense au chef de l'État, le porteur de drapeau du leader Ousmane Sonko, Assane Guèye dit "Azoura Fallou", fera face au juge Mamadou Seck du 2e cabinet, demain mercredi. En effet, le parquet a ouvert un nouveau dossier et a décidé de poursuivre l'activiste pour offense au chef de l'État, diffusion de fausses nouvelles, menaces de mort sur la personne de Raby Adji Sarr (articles 254, 255 et 290-292 du Code pénal).