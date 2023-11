Offense à la confrérie Tidiane: Oustaz Oumar Sall édifié ce lundi 20 novembre

Oumar Ahmed Sall, plus connu sous le nom d’ Oustaz Oumar Sall, n’est pas encore sorti des griffes de la justice. Après un deuxième retour de parquet ce vendredi 17, Oustaz Sall file qui file vers l’instruction, sera édifié sur son sort lundi 20 novembre. Le religieux âgé de 51 ans a été arrêté suite à la plainte formulée par le collectif international des talibés Cheikh pour diffamation et insulte commises par le biais d’un système informatique envers un groupe de personnes se distinguant par la religion et provocation par un moyen de diffusion publique, d’actes d’intolérance entre des personnes de sectes religieuses différentes. Oumar Sall avait critiqué certaines pratiques de la confrérie Tidiane. Selon lui, « Le Prophète n’a jamais enseigné de scander le nom d’Allah à la fin de la prière. » Pour le collectif des Talibés Cheikh, Oustaz Sall faisait allusion à la Wazifa et la Hadaratoul Jummah. Des accusations que l’homme religieux à balayées d’un revers de main lors de son face à face avec les enquêteurs.