Offense à Tivaouane : Les tidianes retirent leur plainte contre Oustaz Oumar Sall

Bonne nouvelle pour le prêcheur Oumar Sall. En effet, d'après les informations de la Rfm, les talibés tidianes ont retiré leur plainte contre le célèbre prêcheur qui se trouve présentement en prison, ce suite à une médiation entreprise par le Cadre unitaire de l’islam pour calmer les esprits et préserver la cohésion sociale. Pour rappel, Oustaz Oumar Sall avait dénigré les pratiques cultuelles de la confrérie des tidianes, dont la Wazifa et le Hadaratoul Jummah, dans une sortie sur les réseaux sociaux. Une plainte déposée sur la table du procureur par le Collectif international des talibés Cheikh, pour diffamation et insulte, a abouti à son arrestation par la Dic.