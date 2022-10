Octobre Rose-Les tristes révélations de Cheikh Ba: "Mes cousines sont mortes l’une après l’autre du cancer .."

A l'occasion de la journée de sensibilisation organisé par l'Amicale des femmes de la Cdc, Cheikh Tidiane Ba, Dg de ladite structure a marqué l’assistance avec un témoignage poignant sur le cancer. Selon lui, sa famille a vécu des moments macabres à cause de la cause du cancer. « Dans notre famille nous vivons un drame, mon père qui n’a qu’un sel frère et nous avons perdus toutes nos cousines. Elles sont mortes l’une après l’autre du cancer. je suis bien placé pour comprendre le sens de cette journée.», t-il confié. Pire, il révèle que le cancer du sein est présente également chez les hommes étant donné qu’il en a vécu l‘expérience. « J’ai une fois été soupçonné du cancer au niveau du sein. Ceci pour vous que cela ne concerne pas que les femmes. », Soulignent cheikh Ba .Qui appelle l’opinion à prendre conscience de ce danger et participer au programme de dépistage.