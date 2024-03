OUMOU BALDE : UN LEADER AU FEMININ

Forte personnalité. Professionnelle jusqu’aux ongles. Réservée à vue d’œil, mais d’une générosité très rare de nos jours. Je veux parler de Madame Oumou BALDE, Chef de Département de la Communication à l’APIX, après une carrière très convaincante à la RTS. Malgré son jeune âge, elle a l’âme et le leadership d’un grand Manager. Je l’ai connue l’année dernière, mais c’est comme si on a cohabité depuis une vingtaine d’année. Ma reconnaissance lui sera toujours éternelle car depuis que je suis à l’APIX, elle n’a ménagé aucun effort pour m’intégrer. Pas la peine de continuer, à force de me répéter. En cette Journée de la Femme, c’est mon humble hommage que je vous adresse. Qu’Allah SWT vous protège et vous entoure de sa Miséricorde. O.C.NDAO