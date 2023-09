ONU : Mamadi Doumbouya appelle la CEDEAO à cesser de se mêler de politique

Le président de transition de la République de Guinée a profité de la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, pour adresser un message sans équivoque à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). En effet, dans son discours, Mamadi Doumbouya a soutenu que « la CEDEAO est allée au-delà de son mandat, interférant trop souvent dans les affaires politiques de manière inappropriée ». Selon la "Nouvelle tribune" qui rapporte l’information, l'essentiel de son discours a tourné autour de la souveraineté et de l'indépendance des États africains face aux entités supranationales comme la CEDEAO. Le nouvel homme fort de la Guinée a exhorté l'organisation sous-régionale à "rester en dehors des affaires politiques internes" des États membres. Pour lui, de telles ingérences ne font qu'exacerber les tensions et retarder la croissance et le développement. À rappeler que la CEDEAO a été initialement créée comme une union économique, mais elle s'est progressivement engagée dans les affaires politiques de ses États membres, cherchant à garantir la stabilité et la démocratie dans la région ouest-africaine.