ONG Wacc aux Usa : le président sénégalais viré

Issa Ndiaye n’est plus le président de WACC (acronyme en anglais pour Conseil communautaire de l’Afrique de l’Ouest), l’ONG dont il est fondateur et qui fournit assistance aux immigrants ouest-africains arrivés aux États-Unis. D’après Les Échos, il a été démis de ses fonctions par un juge américain qui a constaté des preuves de «détournement et de vol» de fonds de l’organisation dont les comptes sont gelés et la gestion confiée à un certain Pr Jonathan Mvududu. Le journal signale que si aucune charge n’est encore retenue contre Issa Ndiaye, une enquête sur la fraude présumée est ouverte par le bureau du procureur général de l’État de Washington. La justice américaine reproche à Issa Ndiaye d’avoir déposé sur son compte personnel des fonds destinés à WACC. Les opérations s’étendent sur huit ans. Elles variaient entre 50 000 (30,7 millions de francs CFA) et 100 000 dollars (61,4 millions F CFA) et ont atteint à 2,5 millions de dollars (1,5 milliards F CFA). Le mis en cause a reconnu les dépôts sur son compte personnel, mais il a essayé de les justifier en rejetant tout détournement de fonds. «Certains membres de la communauté immigrée ouest-africaine se méfient du gouvernement et ne veulent pas que leurs informations soient utilisées dans les programmes WACC soutenus par des subventions du compté et de la ville de Seattle», a-t-il déclaré devant la justice américaine. Avant d’ajouter : «J’ai transféré de l’argent de la caisse de l’organisation vers mon compte personnel afin que ces gens comprennent que l’aide vient directement de moi et non du WACC ou du financement du gouvernement.» L’éviction de Issa Ndiaye n’est pas du goût des Sénégalais membres de l’ONG. Ces derniers étaient à la tête d’une marche pour réclamer son retour aux affaires. Certains sont allés plus loin. Les uns ont retiré leurs enfants de l’école maternelle de l’association tandis que d’autres, qui étaient enseignants dans ces établissements, ont démissionné.