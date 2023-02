OFNAC : Macky Sall nomme cinq nouveaux membres

Le Président Macky Sall a fixé ce vendredi par décret la nouvelle composition de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC). Cinq des douze membres font leur entrée, d’après le document consulté en exclusivité par SeneWeb. . Il s’agit des magistrats Amady Ba (retraite), Abibatou Youm Siby (retraite), Birane Niang et Cheikh Ahmadou Bamba Niang, du professeur en sciences politiques Alioune Badara Diop et du spécialiste en Administration publique Samba Guèye. En poste pour un mandat de trois ans renouvelable, ils remplacent les magistrats en retraite Cheikh Tidiane Mara, El Hadji Mansour Tall et Boubacar Albert Gaye, l’administrateur civil en retraite Lamine Sagna et le colonel de gendarmerie Amadou Hamady Sy. Ces derniers ont épuisé ce vendredi leur second mandat à l’OFNAC. Les autres membres, en dehors du président, Serigne Bassirou Guèye, nommé antérieurement, ont été reconduits pour trois ans non renouvelables. Ce sont l’inspecteur général de police Assane Ndoye, le magistrat Abdoulaye Dianko, l’ancien contrôleur général de la police Abdoulaye Diop, l’avocate Awa Dièye, le manager des organisations Emné Fakhry Ba et le membre de la Société civile Boubacar Ba. Voici la nouvelle composition de l’OFNAC - Serigne Bassirou GUEYE, Magistrat, Président - Babacar BA, membre de la Société civile, Vice-Président - Assane NDOYE, Inspecteur général de Police à la retraite - Abdoulaye DIANKO, Magistrat - Abdoulaye DIOP, Contrôleur général de Police à la retraite - EmnéFakhry BA, Spécialiste en Management des Organisations - Amady BA, Magistrat à la retraite - Abibatou Youm SIBY, Magistrat à la retraite - Birane NIANG, Magistrat - Cheikh Ahmadou Bamba NIANG, Magistrat - Alioune Badara DIOP, Professeur assimilé en Sciences Politiques - Samba GUEYE, Spécialiste en Administration publique.