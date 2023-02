OACI – Sûreté de l’aviation civile du Sénégal : Un nouvel audit lancé

Après les évaluations «de 2018 et de 2021», le système national de l’aviation civile du Sénégal est en train d’être diagnostiqué une nouvelle fois. Une équipe de l’Organisation de l’aviation civile internationale (Oaci) a démarré hier un audit de la sûreté de l’aviation civile du pays ; et ce, jusqu’au 2 mars 2023. D’après les services de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim), «les experts de l’Oaci ont ainsi présenté leur plan d’audit à toutes les parties prenantes (compagnies aériennes, gestionnaires d’aéroports, autorités et prestataires de sûreté, Forces de l’ordre…) qui s’activent sur la plateforme de l’aéroport international Blaise Diagne. Cet audit entre dans le cadre du Programme universel d’audits de sûreté (Usap) de l’Oaci. Il fait suite à ceux effectués respectivement en 2018 et 2021. Le programme Usap-Cma a pour objectif d’améliorer, à l’échelle mondiale, la sûreté de l’aviation au moyen d’activités continues d’audit et de surveillance de la performance des Etats membres». Ainsi, assurent les collaborateurs de Sidy Guèye, Directeur général de l’Anacim, «la présente évaluation permettra au Sénégal de démontrer ses capacités à se conformer aux normes en matière de sûreté et de facilitation». Raison pour laquelle M. Guèye a-t-il exprimé, selon le communiqué de l’Anacim, «l’engagement des autorités à faciliter cette mission de l’Oaci et a remercié tous les acteurs de l’aéronautique civile du Sénégal dont le travail participe à l’amélioration continue et à l’efficacité de notre système de surveillance de la sûreté». Quid des domaines concernés par cet audit ? Mystère et boule de gomme. Mais d’habitude, l’Oaci passe au peigne au peigne fin la législation (Leg), l’organisation (Org), les licences du personnel (Pel), les opérations aériennes (Ops), la navigabilité (Air), les services de navigation aérienne (Ans) et Aérodromes et aides au sol (Aga), entre autres domaines. Pour rappel, «ces audits de sûreté du Programme universel d’audits de sûreté (Usap) de l’Oaci sont réguliers, obligatoires, systématiques et harmonisés. Ils portent sur la capacité des Etats d’assurer la supervision de la sûreté de l’aviation et les mesures de sûreté imposées à certains aéroports». Le Quotidien