Nouveau renvoi du procès pour diffamation opposant Amina Poté et Kouthia

Ceux qui s’attendaient à un face-à-face entre Amina Poté et Kouthia, vont encore patienter jusqu’au 22 novembre 2023. En effet, l’affaire de diffamation qui oppose les deux anciens confrères du Groupe futurs médias a connu un nouveau renvoi. Après celui du mois d’août et celui de ce 8 novembre, la poursuite pour dénigrement enclenchée par Amina Poté est encore renvoyée au 22 courant. Rappelons que Samba Sine alias "Kouthia" est accusé d’être l’auteur d’enregistrements audio dans lesquels il aurait traité Amina Poté de lesbienne et d’alcoolique. Des propos mensongers que compte démonter l’animatrice devant la cour de justice.