Nouveau mouvement citoyen : «Xeexal Senegaal» vise à apaiser l’espace politique

« Si rien n’est fait pour l’empêcher, le Sénégal connaitra une crise grave pouvant sur l’effondrement de son état et la destruction des sa déstabilisation fondements de sa société ». Une telle alerte a et été lancée plus d’une fois durant ces quelques dernières années, sans que cela n’ait provoqué le Sénégal une prise de conscience du danger qui le guette déboucher et conséquemment, des réactions fortes et donc, suffisantes pour contrer la mal. Ce fut le cas en 2019, après la diffusion documentaire portant sur des détournements présumés de plusieurs milliards de francs dans par la BBC d’un le cadre de l’exploitation de ses ressources pétrolières et toutes les incitations à la révolte sur qui ont suivi la naissance du mouvement AAR LI perçus à l’époque par certains observateurs, comme ayant été inspirés subversives tapies dans puissances étrangères que l’odeur du gaz a attirées vers le Sénégal et qui cherchent à contrôler son par Plus tard, ces prophéties ont été par d’installer des forces l’ombre. pouvoir Des ces autres évènements qui ont fini notre préoccupante, pays dans une un climat permanent fait de heurts et de violences de du pétrole et politique. parfois meurtrières. Pour ainsi dire, le Sénégal confirmées est effectivement en danger, sa stabilité se trouvant aujourd’hui menacée par une r une volonté Etat et ses farouche de fragiliser son situation désordre institutions portée par des politiciens d’un genre nouveau dont le projet déclaré est de changer le système. Et dont les méthodes consistent entre autres, à jeter le discrédit sur ceux qui incarnent le pouvoir aux autorités du pays et à tous ceux qui ne sont symboles de l’État. C’est ainsi longtemps, ils passent leur temps à pas de leur camp, en les criblant d’injures et en sortes de propos mensongers. Mais aussi et fabriquant pour salir leur réputation, surtout, en s’attaquant aux institutions de la République et à leurs administrations pour les dépouiller de leur prestige et de leur dignité afin de parvenir à rompre le pacte de confiance sur lequel sont fondées leurs relations avec les populations. toutes et sur les que depuis à s’attaquer Ainsi, une nouvelle forme de violence politique a refait surface lors des évènements de mars 2021 totalisant 14 morts, dont les causes ne sont toujours pas établies. Cette violence est exacerbée par l’avènement des réseaux sociaux. Elle passe du virtuel au réel. Malheureusement, échoué à anticiper cette violence virtuelle nos élites politiques ont de plus une protéiforme qui s’est diffusée notre société. Ils ont brillé en alourdissant la dette publique pour financer des projets que ne justifient aucun besoin économique, social ou multinationales tentaculaires tout en tuant à culturel en dehors du souci d’enrichir des fois petit feu le secteur privé national. La corruption devenue une sclérose s’est généralisée sur totalement dans l’ensemble du tissu socio-économique. Le chômage a suivi la même courbe ascendante vers les cimes du mal-vivre, nombreux plans, projets et programmes pompeux, mis en place par les chefs d’État, qui se sont succédé à la tête de notre pays. Notre malgré les avantage concurrentiel, au point de vue de la démographie pour une population composée majoritairement de jeunes, ne nous aura pas servi à faire reculer le chômage avec, à la clef les perturbations du exacerbées par le choix de économiques dictées par les éducatif système bailleurs de fonds. En 2020 le Covid-19, et en internationales, en d’autres 2022 la guerre Russo-Ukrainienne, cette situation, là où l’État, au train de vie récession économique, sont venus dispendieux pour entretenir politicienne, privilégie les dépenses de prestige à l’efficacité et à l’efficience. Cet état de fait donne naissance à une société civile qui marche sur les plates-bandes des politiques. une politiques et institutions termes, les avec la exacerber clientèle Cette situation a fait émerger des politiciens populistes qui manipulent notre jeunesse et la pousse à la révolte. Leurs Hitlériennes étant de lui faire croire que les méthodes autorités actuelles sont les seules responsables – des problèmes auxquels elle est confrontée. En Même temps, ces aventuriers qui ne rêvent que d’accéder au pouvoir par la emparés de la question de la ressources naturelles découvertes pour alimenter l’intoxication des notamment de la jeunesse d’incitations à la violence en se positionnant devant elles en nationalistes portant la lutte en contre l’impérialisme occidental. procédant psychologique, ils sont parvenus à transformer par un bon nombre de jeunes qui ne Ainsi, conditionnement se sont rue, gestion des au Sénégal populations, aux les vrais enjeux de leurs manoeuvres, en comprennent pas pyromanes inconscients. Voilà pourquoi en 2021, il a été possible que quelqu’un que normalement, tout obligeait à répondre de ses responsabilités devant la justice, dans une simple affaire de mœurs, a pu se réfugier derrière son statut d’opposant politique pour pouvoir arguer d’un compliqué contre lui par le ont été ce bilan catastrophique de quatorze (14) à l’insurrection dont les suites morts, plusieurs plusieurs milliards centaines matériels, Ce drame cauchemardesque dont le de de francs monde entier se souviendra toujours. Mais qui, Président de instigateur. Puisqu’il récidive en 2022 en malgré toute sa gravité, n’a appelant à ces manifestations violentes du 17 Pas arrêté son malheureuses juin qui sont venus alourdir le décompte blessés et de macabre ci dessus avec trois (3) autres morts enregistrés à Dakar, à Bignona et à Ziguinchor. 3 Et pendant que toutes ces affaires attendent toujours d’être vidées au nom du principe croisant de l’égalité de tous devant la loi et la justice, le Sénégal continue d’être pris en otage par ces mêmes politiciens malintentionnés et leurs supporters qu’ils ont organisés en unités d’action pour prendre d’assauts les médiats et les réseaux sociaux et y batailler afin d’imposer partout et à tous les sénégalais leurs points de vue et pour en même temps, sans relâche seraient tentés de les affronter, aux moyens de contraindre au silence absolu menaces, d’injures et parfois, de violences tous physiques. A cause d’une obsession pour le pouvoir qui les possède au point de les forcenée pousser à ne pas supporter d’être contredits ou critiquer. C’est pour cette raison qu’ils se comportent mal avec tout le monde et ceux qui s’expriment tout le temps avec une arrogance dérangeante, pour masquer leurs faiblesses et pour impressionner leurs auditeurs. C’est aussi pour cette même raison qu’ils traitent avec un mépris déconcertant toutes les autorités étatiques et tous leurs autres adversaires politiques pour les dompter et en même temps, pour s’installer dans une pasture de. leaders. providentiels afin de mieux assoir tous les jours un peu plus, leur prétention ceux qui doivent diriger le notre pays est ce qui a poussé de nombreux hideux ainsi dépeint de la situation sénégalais très patriotes et épris de paix et de justice, à décider de se constituer une dynamique de riposte un mouvement citoyen dénommé XEEXAL SENEGAL est dont le but est le suivant : affichée d’être (Euvrer à la pacification de l’espace public en pays. Le tableau actuelle de regrouper et de s’opposant énergiquement à toutes les velléités de violences verbales et physiques qui y nouvelle, apparaitront; – Contribuer à la régulation du débat public et politique en débat contradictoire et d’idées et en luttant contre toutes les formes d’accaparement de la privilégiant le raison, du bon sens et de la vérité. – Combattre la démagogie et toutes les manœuvres sinueuses pouvant déboucher sur des troubles et des violences, toutes les formes au désordre et toutes autres activités qui ne d’incitation manipuler visent qu’à polluer le débat, les populations; Promouvoir et développer l’option publique et à influencer partout et notamment auprès de la jeunesse, négativement les valeurs morales et d’éthique, le patriotisme et le sens de la responsabilité citoyenne ; Participer à l’information juste des populations, à leur éduction et à leur formation civique et politique; – Exiger le respect strict des lois et règlements et celui des conditions normales de participation aux compétitions lieu dans l’espace politique et pour l’accès à pouvant avoir quelque pouvoir ou responsabilité publique que ce soit. – Œuvrer au renforcement de la souveraineté du Sénégal dans tous les domaines, ainsi qu’à la sauvegarde et au développement de sa dignité et de son prestige, en prenant une part active dans toutes les entreprise dont le but est de lui apporter plus de prospérité et plus d’influence dans le monde. affaires du Sénégal en exigeant à tout moment 4 Participer activement partout, que ses la gestion des institutions soient et respectées et que ses intérêts Soutenir constamment et localement les soient protégés ; autorités étatiques et les pouvoirs publics en accompagnant leurs actions et en les assistant dans l’exécution des missions dont ils ont la est charge. C’est le monde aujourd’hui en crise à cause de cette pandémie entier qui au COVID 19 qui continue d’inquiéter et cette guerre qui oppose la Russie à l’Ukraine et autour de laquelle est entrain de se jouer son avenir. L’avenir de ce monde troublé et qui entraine dans son sciage le Sénégal et l’ensemble des autres pays de la sous région de l’Afrique de l’Ouest, avec leur cortège de maux graves liées au terrorisme ambiant et à une instabilité entretenue étrangères en concurrence sur leur sol.