Nouveau Dg à La Poste : « Un non-événement », disent les travailleurs en sit-in, ce jeudi

Abdoulaye Bibi Baldé n’est plus en poste à La Poste. Il a été remplacé par Mohamadou Diaïté, Inspecteur des Impôts et des Domaines de classe exceptionnelle. Masse salariale, baisse du chiffre d’affaire etc., décorent l’état des lieux et vertèbrent le chantier qui l’attend, avec des travailleurs déterminés à maintenir leur sit in de ce jeudi matin.Quelle thérapie pour la Poste qui risque de clore son destin d’ici peu. Même si l’urgence a été sonnée par le chef de l’Etat pour parer au plus pressé. Dilapidation des ressources, recrutement pléthorique (2000 sous le Dg Ciré Dia), masse salariale énorme (4000 agents) qui quintuple le chiffre d’affaire, souci à payer les salaires, les virements… Un état des lieux catastrophique qui obstrue l’horizon pour un sauvetage fast-track. En attendant, les travailleurs, sur le fil, maintiennent leur sit-in de ce jeudi. Le secrétaire général du syndicat des travailleurs de la Poste parle d’un non-événement en ne commentant pas la nomination du nouveau Dg. Selon Ibrahima Sarr, le désormais ex Dg a empiré « la situation jusqu’à nous mener à une situation jamais égalée à la Poste. Pour le nouveau Dg, argue-t-il, il n’est pas professionnel, même si c’est un cadre émérite, il aura besoin d’un temps d’adaptation. Et qu’il sache dissocier sa fonction professionnelle et sa casquette politique ».