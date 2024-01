« Nous avons été un peu déçus » : Alassane Ouattara réagit à la défaite de la Côte d’Ivoire

Décidément, cette 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations est pleine de surprises. Pour le compte de la troisième journée des phases de groupe, la Côte d’Ivoire s’est lourdement inclinée contre la Guinée équatoriale sur le score de 4 buts à 0. Cette contre-performance a plongé les millions de supporters ivoiriens dans le désarroi. Présent en conférence de presse ce mardi avec le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, le président de la République de la Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, s’est prononcé sur la défaite des Éléphants. Il a, dans un premier temps, remercié le chef de la diplomatie américaine pour le déplacement effectué au stade ce lundi 22 janvier pour le match, avant d’exprimer son ressenti sur le résultat. « Nous avons été un peu déçus par ce qui s’est passé, mais ce n’est que partie remise », a-t-il clamé. Il a ajouté : « Nous avons une jeune équipe, mais qui va s’améliorer au fil des années, et je voudrais dire aux Ivoiriens de ne pas se décourager. Comme le président Houphouët nous l’avait toujours dit : « Le découragement n’est pas ivoirien ». Nous avons déjà remporté la coupe deux fois, en 1992 lorsque j’étais Premier ministre et en 2015 récemment, et je suis sûr que nous la remporterons une troisième fois très bientôt ». Mathématiquement, la Côte d’Ivoire peut encore se qualifier pour les huitièmes de finale en terminant meilleure troisième de son groupe avec 3 points.