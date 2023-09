Nord Foire : Une fratrie arrêté pour la mort suspecte d’un étudiant

B. Sarr, M.M. Sarr et S. Diaby, ont été arrêtés et placés en garde à vue à la brigade de la gendarmerie de la Foire après la mort suspecte de leur frère étudiant, S. D. Sarr. Etudiant âgé de 26 ans, la victime était sujette à des troubles et suivait des traitements traditionnels. Mais ce 6 septembre, informe Libération, les gendarmes ont été informés que son corps sans vie avait été déposé à l’hôpital Philippe Maguilène Senghor. → A LIRE AUSSI : Corniche Ouest : un corps sans vie retrouvé dans les buissons Selon les frères, vers 9 heures, S. D. Sarr se serait levé brusquement pour arpenter les escaliers alors qu’il était assis avec eux dans le couloir. Il se serait rendu dans les toilettes. Quelques minutes après, disent-ils, ils l’auraient aperçu couché sur les escaliers, le corps trempé de sang. Pris de panique, les frères de la victime qui soutiennent qu’elle se serait suicidée, disent avoir pris la dépouille mortelle pour l’acheminer à l’hôpital. Mais, en faisant les constats, les gendarmes ont relevé deux faits troublants. Ils ont trouvé un couteau tacheté de sang, dans une des chambres. Ensuite, les trois frères ont également pris le soin, malgré l’urgence d’évacuer S. D. Sarr, de nettoyer le sang se trouvant sur les escaliers. En attendant les conclusions de l’autopsie, les trois frères sont retenus pour nécessité d’enquête.