Non respect du protocole signé : Le secteur primaire menace de déposer un préavis de grève

Les travailleurs du secteur primaire sont sur le pied de guerre. Les bisbilles avec l’Etat semblent être loin de connaître son épilogue. Ils comptent déposer un préavis de grève pour entamer leur plan d'action. Ces travailleurs n’excluent pas la paralysie totale du secteur primaire. Ils dénoncent le non-respect du protocole signé. Ces derniers ont organisé ce 02 mars une assemblée générale. Elle entre dans le cadre de leur remobilisation en vue de l'élaboration et du déroulement des plans d'action pour le respect du protocole d’accord signé le 01 décembre 2022 entre le gouvernement et l’intersyndicale. La mise en place d’un fonds commun dans les six mois qui suivent la signature du protocole était prévue dans le protocole. C‘est dans ce sens qu’une commission technique a été mise en place. «Malheureusement, depuis maintenant trois mois, cette première rencontre tarde à être convoquée malgré nos relances insistantes», lit-on dans le communiqué. Les travailleurs du secteur primaire considèrent que les lenteurs liées au retard de la convocation de la commission sont inacceptables. «Ce retard est injustifié d'autant plus que nous sommes restés trois mois sans aucune information venant des autorités », renseigne le document. L’intersyndicale considère cet état de fait comme le non-respect du protocole. Ces derniers demandent au gouvernement de convoquer la commission technique le plus rapidement possible pour le démarrage des travaux afin de mettre en place le fonds commun du secteur primaire.