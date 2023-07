Non-candidature de Macky Sall : «Marième m’avait dit que ses enfants n’aimaient pas le palais» (Souleymane Jules Diop)

La non-candidature du président Macky Sall à la Présidentielle de 2024 semble ne pas être une surprise pour Souleymane Jules Diop. Dans un entretien accordé à Seneweb, l’ancien directeur des Sénégalais de l’extérieur a révélé que le chef de l’État lui avait lui-même dit «qu’il ne pensait pas faire un autre mandat». En outre, l'ancien journaliste de "Walf Quaotidien" dévoile que la première dame, Marième Faye Sall, avait également tenu le même discours. «Deux mois auparavant, sa femme m’avait dit la même chose. Elle me disait même que ses enfants n’aiment pas le palais. Ils n’y vont même pas». Analysant la décision du président Macky Sall, Souleymane Jules Diop considère que c’est un choix historique. «C’est une première qu’un président de la République organise des élections sans y participer», argue-t-il. Quant à la perplexité de ceux qui pensaient que Macky Sall allait se représenter, celui qui a dirigé le PUDC pense qu’il «s’agit d’un doute intuitif». De ce point de vue, Souleymane Jules Diop estime que «la décision du président Macky Sall est une belle surprise». «Il a mis en avant la morale avant le droit, même si, juridiquement, il en avait le droit. Je crois fortement que s’il était allé au Conseil constitutionnel, sa candidature serait acceptée. Même durant le dialogue, on était tombé d’accord sur le fait de laisser le Conseil constitutionnel trancher. Macky Sall sait que les sages ne sont pas liés par une parole donnée ou une quelconque morale. Donc, sa décision donne une autre portée», poursuit-il. Toutefois, nombre de signaux faisaient penser à une probable candidature de Macky Sall. Mais pour Souleymane Jules Diop, il s’agissait d’une stratégie. «Un leader, on ne lui donne pas une seule possibilité. Il faut lui donner le choix et lui laisser la latitude de choisir. Notre stratégie était que si le Sénégal plonge dans une situation exceptionnelle qui fait que sa candidature soit nécessaire, qu’il ait des garanties de gagner. Au cas contraire, qu’il ait la possibilité de dire non». Au-delà, Souleymane Jules Diop comprend la décision de Macky Sall de ne pas se représenter pour un troisième mandat. «Macky est fatigué. Il a cumulé deux mandats. Celui du pays et de l’Union africaine, la Covid, le tout dans un contexte interne tendu. Il n’a même pas vu ses enfants grandir. Être président de la République n’est pas une chose aisée».