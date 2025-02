Nommé nouveau archevêque de Dakar : Mouhamadou Lamine Massaly, Pdt de l’UNR adresse ses chaleureuses félicitations à Monseigneur André Guèye

Le président Massaly souhaite que ce nouveau chapitre de la mission de Monseigneur Geuye soit marqué par une paix profonde et un dialogue constructif. Il exprime l'espoir que cet engagement spirituel et pastoral contribue à l'harmonie sociale et à l'unité nationale, tout en renforçant les valeurs de solidarité, de justice et de paix au sein de la communauté sénégalaise.