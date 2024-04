Nombre de femmes dans le gouvernement Sonko : La proposition de Seydi Gassama

Dans le nouveau gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko, il n'y a "que" quatre femmes. Un nombre jugé insuffisant, selon plusieurs associations féministes. Pour régler définitivement le problème, le directeur exécutif d'Amnesty International/Sénégal, Seydi Gassama, propose que la loi sur la parité soit étendue. "La loi sur la parité doit être modifiée et étendue à toutes les fonctions nominatives. L'initiative pourrait être prise par des députés, par une proposition de loi qui aurait toutes les chances d'être adoptée", écrit Seydi Gassama. Ainsi, comme pour les postes d'adjoints au maire ou pour les listes des députés pour les Législatives, il y aura un nombre égal entre les hommes et les femmes dans le gouvernement et les autres sphères étatiques, si cette loi est étendue aux fonctions nominatives.