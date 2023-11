Nitdoff retourne en prison

Placé sous contrôle judiciaire le 16 octobre dernier, Mor Talla Guèye vient d'être inculpé puis placé sous mandat de dépôt ce jeudi 23 novembre, selon Me Khoureychi Bâ. Pour rappel, l'activiste a été déféré par la SR de Colobane à la suite d'une autosaisine du parquet. Il est poursuivi pour outrage au chef de l’État, outrage envers les autorités et les dépositaires de la force publique, appel à l'insurrection et actes et manœuvres à compromettre la sécurité publique et ayant entraîné des troubles politiques graves.