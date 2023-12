Nigeria : La raffinerie de Dangote reçoit sa première livraison de pétrole brut

La méga-raffinerie construite au Nigeria par le milliardaire Aliko Dangote a franchi une étape significative en recevant ses premiers barils de pétrole brut. Un million de barils en provenance du champ pétrolier d’Agbami ont été déchargés à la raffinerie de la zone franche de Lekki, près de Lagos. Ce projet, initialement prévu pour fin juillet/début août, vise à mettre fin aux pénuries de carburant fréquentes au Nigeria et à améliorer la qualité du carburant en circulation. La raffinerie, d’une capacité prévue de 650 000 barils par jour, devrait jouer un rôle clé dans la réduction des importations de carburant du pays et stimuler les exportations. Par Aliko Dangote, fondateur de la Dangote Petroleum Refinery : « C’est une étape importante, la prochaine grande étape sera de mettre nos produits sur le marché nigérian. Au moins 40% de la capacité de la raffinerie sera disponible pour l’exportation, ce qui devrait entraîner d’importantes entrées de devises pour le pays. » Le Nigeria, l’un des plus grands producteurs de pétrole en Afrique, a importé la quasi-totalité de son carburant en raison de la défaillance de ses raffineries d’État. La raffinerie Dangote, lancée en 2013 avec un coût initial de plus de 18,5 milliards de dollars, devrait contribuer significativement à l’autosuffisance énergétique du pays. Le projet, la plus grande raffinerie à train unique au monde, jouera un rôle clé dans le désengorgement du port de Lagos et renforcera les capacités d’exportation du Nigeria vers d’autres pays africains.