Nigeria – Jay Jay Okocha nommé Ministre des sports

La super star nigériane de football, Jay Jay OKOCHA prend la tête du Ministère des sports, de la jeunesse et du développement de son pays. Cette nomination crée un réel engouement auprès du monde sportif et de la jeunesse car au-delà de ses talents de football, cet homme est également connu pour son charisme et son leadership. L’ancien attaquant des Super Eagles du Nigeria fait son entrée en politique par la grande porte en prenant la tête d’un ministère qui lui sied proprement. C’est le nouveau président de la république, Bola Tinubu, investi le 29 mai 2023, qui a fait confiance à ce sportif de renom pour diriger le Ministère des sports, de la jeunesse et du développement. Cette nomination marque une nouvelle étape dans la carrière de Jay Jay Okocha, qui a déjà démontré ses qualités de leadership lors de sa carrière en club et en équipe nationale. Jay Jay Okocha, qui fêtera ses 50 ans dans à peu près un mois, aura forcément les projecteurs sur lui, spécialement pour redorer le blason du sport nigérian en perte de vitesse sur le continent ainsi que sur l’échiquier mondial. Mais au-delà du sport, celui qui a marqué les championnats de football européens et les compétitions mondiales comme les jeux olympiques, saura certainement mettre à profit sa popularité, son expertise et ses relations pour convaincre la jeunesse nigériane à plus de passion dans leur quête de réalisation. Cette nomination est une nouvelle consécration pour Augustine Azuka Okocha de son vrai nom, encore surnommé Muhammed Yavuz en Turquie dont il possède la nationalité.