Niger: l'ambassadeur de France a quitté Niamey

L'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Itté, dont le régime militaire au pouvoir exigeait l'expulsion depuis plusieurs semaines, a quitté Niamey tôt mercredi matin, ont indiqué une source diplomatique de l'ambassade française et une source proche du ministère de l'Intérieur nigérien. "L'ambassadeur et six collaborateurs ont quitté Niamey vers 4 heures du matin (03H00 GMT)", indique la source diplomatique, un départ confirmé par la source ministérielle qui précise que l'avion est parti en direction du Tchad.