Niaguis : Des vents violents font un mort

Le lundi 4 septembre dernier, des rafales d'une rare intensité suivies d'une forte pluie ont causé d'énormes dégâts au niveau de la commune d'arrondissement de Niaguis (département de Ziguinchor). Plusieurs maisons ont été endommagées, un périmètre agricole complètement dévasté. On déplore aussi la mort d'une dame, hier. Ce matin des sinistrés ont reçu la visite de leur maire Victorine Ndèye. Elle a, au-delà du soutien moral, annoncé un soutien financier de la municipalité et du chef de l'État Macky Sall. Au moins 70 personnes impactées par les intempéries Une somme de 5 millions F CFA a été remise par le président de la République en soutien à la commune pour appuyer les victimes de cette catastrophe survenue lundi dernier à Niaguis. Un appui salué par l'édile Victorine Ndèye Marie, qui a aussi salué l'accompagnement de certains opérateurs. De plus, la commune, dans son budget, a prévu une enveloppe de 10 millions pour accompagner les populations en cas de sinistre. Selon le bilan, au moins 70 personnes impactées par ces violents vents sont recensées, renseigne Mme Ndèye. À la ferme pédagogique et de développement durable de Niaguis complètement dévasté par les intempéries, la ministre de l'Économie solidaire a dit tout l'intérêt d'accompagner cette ferme dirigée par Moustapha Diatta à reprendre ses activités dans les plus brefs délais. La mort d'une dame déplorée Ibrahima Mané a suscité l'émoi en annonçant la mort de sa tante. Celle-ci a succombé après le choc causé par l'effondrement de la maison de son neveu. "Ma maison a été totalement ruinée par ces vents et la forte pluie. Hier, finalement, ma tante a rendu l'âme. Les forts vents l'avaient trouvé à l'intérieur de la chambre. Malheureusement, elle a touché quand un pan de la maison est tombé", a lâché le sieur Mané qui a tenu à remercier la maire Victorine Ndèye pour le soutien moral financier.