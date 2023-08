New York : Un sénégalais retrouvé mort dans son Taxi

Un taximan sénégalais a été retrouvé mort dans sa voiture, mercredi dernier à l’aéroport JFK de New York. Il attendait son tour au niveau du parking. Les causes de son décès ne sont pas encore révélées.. Serigne Mamoune Mbacké, âgé de soixante ans (Buffalo), est un petit-fils de Serigne Touba, rapporte Senego. En moins de 15 jours, trois Sénégalais sont morts au pays de l’Oncle Sam. Il y quelques jours, deux Sénégalais (Alioune Diop (39 ans) et Serigne Ndiaye (26 ans) sont décédés dans un accident de la route.