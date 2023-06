Nécrologie : Décès du syndicaliste Sidya Ndiaye

Le monde syndical sénégalais est en deuil. Sidya Ndiaye, le secrétaire général de la Fgts (Fédération générale des travailleurs du Sénégal) n’est plus. Le syndicaliste est décédé, ce mercredi, des suites d’une maladie à l’hôpital Principal de Dakar. Ancien archiviste de la ville de Dakar, Sidya Ndiaye a toujours répondu présent aux grands rendez-vous des syndicats pour la cause des travailleurs des collectivités locales. La rédaction de seta.net présente ses vives condoléances à la famille du défunt et au monde syndical et prie pour le repos de l’âme de l’illustre disparu.