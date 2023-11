Nécrologie : Décès du journaliste sénégalais Ibrahima Dacosta

Une triste nouvelle a frappé la communauté de la presse sénégalaise. En effet, Ibrahima Dacosta, correspondant de l’Agence de Presse Sénégalaise dans le département de Diourbel, a tiré sa révérence. Connu pour sa modestie, sa gentillesse et sa courtoisie, il était l’un des journalistes qui travaillaient toujours pour maintenir une collaboration franche et pacifique au sein de la corporation. Originaire de Saint-Louis et passionné de sport, il a occupé le poste de Directeur Technique Régional de la ligue professionnelle de football à Diourbel. Il s’occupant également de la rédaction des rapports pour le comité d’organisation.