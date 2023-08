Nécrologie: Décès de l’acteur sénégalais Mentor Ba

C’est une triste nouvelle. Le célèbre acteur sénégalais Père Mentor Ba, qui a participé dans plusieurs sénégalaises comme « Golden », a été rappelé à Dieu dans la nuit du mercredi 16 au jeudi 17 aout. Mentor Ba est également connu pour avoir remporté le « Face of The Year Made in Sénégal » en 2013 et pour avoir joué dans « Saloum ».